Una colletta per il palpeggiatore di Greta Beccaglia | il graffio di Vittorio Feltri

(Di domenica 25 dicembre 2022) A bocce ferme parliamo di una vicenda, anche giudiziaria, che a noi gente normale sembra una assurdità. Circa un anno fa si disputò una partita di calcio, serie A, tra l'Empoli e la Fiorentina, che terminò con la vittoria conquistata all'ultimo minuto della prima squadra citata. Fin qui, ordinaria amministrazione. La questione si complica all'uscita della folla dallo stadio. Un tifoso viola, Andrea Serrani, percorrendo un tratto di strada adiacente all'impianto sportivo, si imbatte in una bella cronista televisiva che sta commentando l'incontro calcistico, e non resiste alla tentazione di allungare la mano e di toccarle fugacemente il deretano. Non l'avesse mai fatto. La ragazza strilla come fosse stata colpita dalla bomba atomica e non si limita a protestare. Denuncia l'incauto palpatore, quasi fosse stata vittima di uno stupratore. Dati i tempi attuali, in cui trionfa la ...

