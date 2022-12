Tennis femminile | un 2022 di crescita progressiva per le azzurre Manca però una vera top player

Leggi su oasport

(Di domenica 25 dicembre 2022) Solo l’anno scorso sembrava difficile immaginare una top 100 con cinque italiane, e non tutte nelle retrovie, ma ampiamente inserite all’interno del consesso più esclusivo del ranking WTA. La situazione, invece, si è felicemente evoluta per il nostro, e in un ordine che ben pochi avrebbero previsto un anno fa. Numero 1, infatti, è Martina Trevisan, salita al 28° posto a fine anno grazie soprattutto alle tre settimane tra Rabat (vittoria) e Roland Garros (semifinale) che le hanno assicurato un margine tale da potersi guadagnare una zona di classifica che sa di testa di serie agli Australian Open. Per lei ci sarà necessità, soprattutto sul rosso (visto il rendimento altalenante sulle altre superfici), di compensare quanto sarà in scadenza a Parigi con una serie di risultati di buon valore, cosa che non le era riuscita nel 2021. Resta da ...