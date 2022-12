Natale | lettera per Babbo Natale atterra a Pratica di Mare

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 25 dicembre 2022) Una letterina perscritta da un bambino di Como e affidata a tre palloncini rossi per raggiungere la Lapponia èta adi, dove è stata ritrovata dai militari della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale dell'Aeronautica Militare che pattugliava l’aeroporto per garantire la sicurezza delle operazioni di volo. "Mi chiamo Gabriele e ho 5 anni" inizia la letterina del piccolo che assicura di essere stato "bravissimo" ed esprime i suoi desideri per poi mandare i suoi saluti alle renne.