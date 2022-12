(Di domenica 25 dicembre 2022)all'insegna dele di temperature primaverili in tutta la. A Siracusa e Trapani si toccano i 21 gradi. C'è chi ha approfittato della giornata favorevole per fare un tuffo ala ...

Agenzia ANSA

all'insegna del sole e di temperature primaverili in tutta la. A Siracusa e Trapani si toccano i 21 gradi. C'è chi ha approfittato della giornata favorevole per fare un tuffo al mare a ...... invece, Marianna Brunaccini di Aversa (Napoli) con quella che ha ribattezzato 'La magia del'... Una menzione speciale, però, è andata al panettone classico mandorlato con canditi di... Natale: in Sicilia splende il sole, gente fa bagno al mare - Cronaca Natale all'insegna del sole e di temperature primaverili in tutta la Sicilia. A Siracusa e Trapani si toccano i 21 gradi.Feste di Natale e Santo Stefano all'insegna di una solida alta pressione sub-tropicale che vede al suo interno una massa d'aria decisamente mite per la fine di dicembre. L'atmosfera statica, tipica de ...