Natale in Giappone | la strana usanza di mangiare da KFC

(Di domenica 25 dicembre 2022) Life&People.it Il 24 dicembre dicembre in coda al KFC, uno dei fast food più importanti e rinomati al mondo? Per l’Italia pura follia, per le strane usanze dellegate aluna tradizione ormai radicata da più di quarant’anni, talmente popolare da costringere i cittadini a dover prenotare con diverso anticipo il proprio posto. Ma quali sono le ragioni di questo successo? Una leggenda alla base di tutto? All’origine di tutto c’è una geniale campagna di marketing datata 1974: partiamo da una premessa. Ilinnon è considerata Festa Nazionale, questo perché si stima che di tutta la popolazione nipponica soltanto l’1% sia di religione Cristiana. Malgrado questo, il 24 dicembre, giorno della vigilia, ma anche il 25 e il 26, tutti i ristoranti di Kentucky Fried Chicken sono presi ...

Sky Tg24

