Morto Franco Frattini | ex ministro con Berlusconi | aveva un tumore Mattarella | «Protagonista di alto profilo» Meloni | «Perdo un amico»

(Di domenica 25 dicembre 2022)65 anni, da tempo lottava contro un. In due governi di centrodestra era statodegli Esteri. Era stato deputato del Pdl, commissario Ue e presidente del Consiglio di Stato. La premier: «Era un uomo garbato e un servitore delle istituzioni»

la Repubblica

A 65 anni è, da gennaio presidente del consiglio di Stato e ministro degli esteri e della funzione ... 'Frattini è stato un vero servitore dello Stato: in Italia e all'estero dove si è ...Frattini: l'ex ministro aveva 65 anni Morto Franco Frattini, ex ministro di Berlusconi: da gennaio scorso presidente del Consiglio di Stato È stato anche vicepresidente della Commissione Ue, dal 14 gennaio era presidente del Consiglio di Stato. È entrato nel totonomi per il Colle prima della riconferma di Mattarella ...La scomparsa di Franco Frattini sabato 24 dicembre ha lasciato un vuoto nella politica italiana. "La morte del Presidente Franco Frattini ...