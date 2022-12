Ma adesso nel caffé che zucchero ci metto?

Leggi su panorama

(Di domenica 25 dicembre 2022) I dolcificanti artificiali sono sempre più diffusi e ne continuano ad arrivare di nuovi. Assicurano sapori gradevoli senza intaccare peso e glicemia. Tutto vero? Due studi in realtà dimostrano che, a lungo andare, gli effetti sulla salute non sono affatto positivi. Una volta a rendere più dolce la nostra vita, per lo meno a tavola, c’era solo un tipo di: bianco, industriale - ma nessuno ci trovava niente da ridire - spesso in forma di zollette (che per farle sciogliere occorreva martellarle a cucchiaiate). Poi arrivò quello di canna, più austero ma tanto chic. Infine le alternative di sintesi, felicemente prive di calorie: saccarina, aspartame - oggi poco diffuso perché sospettato di essere vagamente cancerogeno, ma forse no -, acesulfame K, ciclamato, sucralosio, stevia. In pastigliette o polverine, con un potere dolcificante 200-300 volte superiore rispetto ...