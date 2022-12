E’ morto Franco Frattini | presidente Consiglio di Stato aveva 65 anni

Leggi su italiasera

(Di domenica 25 dicembre 2022) (Adnkronos) –deldi, èall’età di 65in passatoricoperto la carica di ministro degli Esteri in due governi guidati da Silvio Berlusconi, nel periodo 2002-2004 e 2008-2011.eracommissario europeo per la giustizia dal 2004 al 2004. Dal 14 gennaio 2022 ricopriva la carica dideldi. “un vero servitore dello: in Italia e all’estero dove si è fatto apprezzare da tutti per la competenza con la quale ha svolto il ruolo di Commissario europeo e ...