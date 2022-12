(Di domenica 25 dicembre 2022) , 25 dicembre Oggi, 25 dicembre, alle ore 12 c’è laetdi, alla città e al mondo. Il Pontefice, dalla loggia delle Benedizioni che affaccia su Piazza San Pietro, leggerà il suo messaggio natalizio che come da tradizione ripercorre le situazioni di guerra e di crisi nel mondo, a cominciare ovviamente dall’Ucraina. A seguireimpartirà la suaalla città e al mondo. Mavederla intv e in? Ecco tutte le informazioni. In tv Sarà possibile seguire ladellaetdi ...

TPI

Oggi la celebrazione con laet Orbi, mentre a Sant'Egidio si terrà il tradizionale pranzo per i poveri. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA. IT Articoli Correlati SANTA SEDEOggi, il Pontefice, nel giorno di Natale, impartirà laet Orbi' con il pensiero alle zone del pianeta che soffrono di più in questo momento storico. Da San Pietro a Betlemme Poco ... A che ora inizia la Benedizione Urbi et Orbi: l’orario con Papa Francesco per Natale 2022 Benedizione Urbi et Orbi Natale 2022 streaming e diretta tv: dove vedere con Papa Francesco, 25 dicembre alle ore 12. Rai 1 e Tv2000 ...A che ora inizia la Benedizione Urbi et Orbi: l'orario con Papa Francesco per Natale 2022. Oggi, 25 dicembre, su Rai 1 e Tv2000 ...