“Bamba pa ti” | il singolo della The Overmiles Band

(Di domenica 25 dicembre 2022) ROMA – È in radio, negli store e sulle piattaforme digitali “pa ti”, ilraffinato e accattivanteThe(Azzurra Music). “pa ti” è un brano ispirato al periodo Soul/Funk anni ’70 ‘80. Il beat discretamente dance, ma con progressioni armoniche raffinate, riporta alla Black Music di un certo periodo mai dimenticato e costantemente ripreso specialmente oltre oceano. La tromba e le risposte di chitarra, si ispirano a due icone del Jazz contemporaneo come Miles Davis e George Benson. Il brano anticipa l’album di prossima uscita. Il video, per la regia di Maurizio Sant, che è stato girato in un terrazzino in centro Treviso, vuole semplicemente rappresentare un classico momento di aggregazione, perché il sound del pezzo si presta bene a certe situazioni. ...