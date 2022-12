Tragedia nel calcio francese | ucciso Mendy

Goal Italia

Commenta per primo Notizia choc per tutto il calcio francese : l'attaccante dell'Aubagne Adel Santana Mendy ha infatti perso la vita oggi in tragiche circostanze. Il 22enne , cresciutovivaio dell' Olympique Marsiglia e militante in National 2 , secondo quanto riportato da La Provence , è stato ucciso per strada a colpi d'arma da fuoco nella notte tra venerdì e sabato, nei ......quale uscì di strada con l'auto alla cui guida stava tornando a casa dalla compagna Claudia. Peraltro il ragazzo aveva appreso solo da poche settimane che sarebbe diventato padre. Quella... Tragedia nel calcio francese: Adel Santana Mendy è stato ucciso a ... Un malore improvviso a soli 16 anni, mentre era a bordo del suo monopattino: si accascia a terra e muore. Tragedia oggi intorno alle 12 a Castromediano, ...Tre nuovi defibrillatori nel ricordo di Aurelio Capuzzi a Nerviano: uno in piazza a Garbatola, uno in via Roma e l'altro alla Colorina.