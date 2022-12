Traffico Roma del 24-12-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 dicembre 2022) Luceverdetrovati dalla redazione sempre nella norma la circolazione sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24-teramo in città nuova incidente in via Flaminia nei pressi di via dei Due Ponti sono possibili rallentamenti sul posto attenzione ai lavori in via Appia Nuova nei pressi di via delle Capannelle Papa Francesco celebrerà 19:30 la Santa Messa di Natale all’altare della confessione nella cappella della Basilica di San Pietro sono possibili disagi in tutta l’aria dal primo pomeriggio oggi vigilia di Natale bus tram e metro saranno in servizio sino alle 21 dalle 23:30 i bus notturni a Natale servizio attivo dalle 830 alle 13 e dalle 16:30 alle 21 e per il periodo natalizio in vigore l’estensione dell’orario della ZTL al centro storico e al Tridente dal 30 fino alle 20 della sera per i dettagli di questa di altre notizie ...