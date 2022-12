Sparatoria a Parigi | chi è William M | l' ex ferroviere che odia gli stranieri

Corriere della Sera

Il sospettato aveva diversi precedenti penali e, durante l'arresto, ha dichiarato di averlo fatto per ......a, ammazzato in poiano giorno a colpi di pistola. Arrestato un sospettato già noto alla polizia per attacchi contro migranti. Davanti al luogo degli omicidi proteste e scontri. Laè ... Parigi, sparatoria vicino al centro culturale curdo: tre morti e tre feriti di cui uno grave, fermato un... Tre vittime all'interno del centro culturale curdo Ahmet-Kayat: così dopo essere uscito da appena 11 giorni dal carcere, William M. ha colpito, ancora una volta, gli stranieri a Parigi ...Il ministro dell'Interno: "Ha colpito deliberatamente degli stranieri". Proteste e scontri con la polizia nel quartiere ...