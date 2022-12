Serie A | la Juventus riposa mentre Pogba si allena alla Continassa

Quella del giocatore dellaè stata una prestazione totale: Di Maria è infatti stato uno ... Attraverso unadi immagini postate sul suo profilo Instagram, Di Maria ha mostrato il lavoro ...Continua Atalanta Bologna Cremonese Empoli Fiorentina InterLazio Lecce Milan Monza Napoli Roma Salernitana Sampdoria Sassuolo Spezia Torino Udinese VeronaSerie A, la Juventus riposa mentre Pogba si allena alla Continassa. Giorni di riposo per i bianconeri. Pogba continua il recupero individuale alla Continassa.Torino, 24 dic. - (Adnkronos) - La Juventus, in questi giorni, non sarà alla Continassa visto che Massimiliano Allegri ha concesso tre giorni di riposo alla sua squadra. La ripresa è fissata per ...