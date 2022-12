Plusvalenze | la procura Figc non ha chiesto nulla su Osimhen

Leggi su napolipiu

(Di sabato 24 dicembre 2022) Lanon hanuove integrazioni per il casoche riguardae il Napoli. La SSCN di Aurelio De Laurentiis è stata già scagionata da ogni accusa e lafederale non haniente alla giustizia ordinaria che sta facendo il suo lavoro. Dunque il casoè stato riaperto solo per la Juve ed altre otto società, ma non riguarda anche il Napoli. Nonostante da Torino continuino ad arrivare richieste di vederci chiaro anche per quanto riguarda la società partenopea, non c’èdi. Si indaga solo sulla Juve che ha fatto sapere di aver fatto tutto secondo le regole e che dimostrerà la propria innocenza in tribunale.caso ...