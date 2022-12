Ospedali e case di riposo Restrizioni per le visite Il Green pass serve ancora

QUOTIDIANO NAZIONALE

In alternativa per accedere ai reparti di degenza bisogna esibire un tampone negativo. Ma a seconda della regione le regole sono applicate in maniera più o meno ...... anche per i medici di medicina generale, per ledi Comunità,della Salute e Studi ... Nel 2022, il totale degli investimenti effettuati daglidi Pesaro e Fano (attrezzature sanitarie, ... Ospedali e case di riposo Restrizioni per le visite Il Green pass ... In alternativa per accedere ai reparti di degenza bisogna esibire un tampone negativo. Ma a seconda della regione le regole sono applicate in maniera più o meno rigida ...La piccola di 4 anni rischiò di morire nel rogo in cortile all'asilo di Osio Sopra, a maggio. Angela Perico: «Io e mio marito ci diamo il cambio in ospedale, ci vediamo mezz’ora la settimana. Mia figl ...