Natale in campo | dalla NFL all’NBA | le sfide in programma

(Di sabato 24 dicembre 2022) Articolo a cura di Luca Filidei A differenza del calcio europeo (con l’eccezione della Premier League che riprenderà il 26, seguitaLiga il 29), è risaputo che negli States il periodo natalizio è sinonimo di big match, gli scontri più attesi in grado di catalizzare, proprio per la coincidenza con le festività, l’attenzione di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

QC QuotidianoCanavese

Lautaro Martinez ringrazia la propria città, dove la gente ha riempito le strade sotto la ... Dopo l'amichevole vinta 2 - 0 grazie ai gol di Dzeko e Lukaku suldella Reggina di suo fratello ...Un campione ben voluto da tutti, un campione con la C maiuscola sia dentro che fuori dal. In ... Per la famiglia di Sinisa sarà sicuramente unmolto più triste del solito. CASTELLAMONTE - A Campo il Natale è magico - FOTO Anticiclone in affermazione sull'Italia, determinerà condizioni meteo stabili su Roma durante le festività di Natale e con temperature decisamente miti ...Monte Livata senza neve, impianti da sci chiusi e i maestri emigrano al Nord. Piangono anche gli operatori: lo scorso anno le piste aprirono il 16 dicembre ma le escursioni in ciaspole ...