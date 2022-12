Manovra | via libera dalla Camera con 197 sì e 129 no Ora tocca al Senato

(Di sabato 24 dicembre 2022) Laha dato il viaalla legge di Bilancio con 197 si’ e 129 no. Il testo, che deve essere approvato definitivamente entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio, passa ora all’esame delper la seconda lettura. Nella serata di ieri il governo aveva incassato la fiducia con 221 voti favorevoli e 152 contrari. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

