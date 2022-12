Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca Vincono Ballando Con Le Stelle!

(Di sabato 24 dicembre 2022)Lasono i vincitori di questa edizione dicon le Stelle. Hanno battuto al televoto finale Alessandro Egger e Tove Villfor. Peccato per Gabriel Garko, che ha dovuto ritirarsi dalla gara proprio nella finalissima a causa dell’ennesimo infortunio. Ospite speciale Riccardo Cocciante. Ecco tutto quello che è successo in questa finalissima!trionfa a2022 Anche questa edizione dicon le Stelle ha la sua coppia vincitrice. Sono statiLaa trionfare nella finalissima del 23 dicembre. I vincitori hanno battuto sul filo di lana la coppia formata da Alessandro ...

