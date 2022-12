Euronews Italiano

Aveva realizzato un vero e proprioartigianale di fuochi d'artificio all'interno della sua abitazione: petardi di varie dimensione, razzi luminosi eeffetti sonori, fontane di varia tipologia, lanciatori e dispositivi ...Aveva realizzato in casa un vero e proprioartigianale di fuochi d'artificio : i carabinieri, nel corso di un blitz, hanno trovato petardi di varie dimensioni, razzi luminosi eeffetti sonori, fontane, lanciatori e dispositivi ... Laboratorio con 150kg fuochi d'artificio in casa, arrestato “Mi piaceva lavorare con le mani” ci dice mostrando le dita consumate fra ... ha infatti aperto poco distante un suo laboratorio. “Mio zio Bruno” racconta Giovanna, “ha creato un orologio prezioso per ...Aveva realizzato un vero e proprio laboratorio artigianale di fuochi d'artificio all'interno della sua abitazione: petardi di varie dimensione, razzi luminosi e con effetti sonori, fontane di varia ti ...