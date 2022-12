Juventus | Vlahovic ancora ai box | Cremonese a rischio

(Di sabato 24 dicembre 2022) Non accenna a finire il fastidio all’altezza del pube con cui Dusanconvive ormai da settimane. Come spiega il Corriere dello Sport l’attaccante serbo dellasalterà anche l’amichevole contro lo Standard Liegi che chiuderà il 2022 bianconero all’Allianz Stadium. Nella prossima settimana si farà il punto sulla situazione, ma il calciatore rischia di saltare il primo impegno di campionato del 2023 contro la. “Un punto interrogativo”, si era limitato a dire Massimiliano Allegri sulla possibile presenza in campo il 4 gennaio dell’attaccante. SportFace.

