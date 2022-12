Jim Ross | “Big Show è stato uno dei talenti più mal scritturati che abbiamo mai avuto”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 24 dicembre 2022) Paul Wight era conosciuto come Bigin WWE ed era sempre uno dei protagonisti dei programmi televisivi, per un motivo o per l’altro. Wight vi ha trascorso più di vent’anni prima di decidere di passare alla AEW l’anno scorso. Molti appassionati ritengono inoltre che a Bignon siatributato il rispetto che avrebbe meritato dalla compagnia di Stamford. Nonostante la sua carriera di successo in WWE,spesso messo in ridicolo da Vince McMahon, che lo ha trasformato in un heel o in un babyface nei momenti più disparati, senza alcuna motivazione logica. Questo èmolto evidente durante la sua storyline con The Authority nel 2013. Durante il suo Grillin JR podcast, l’Hall of Famer della WWE Jimha parlato della gestione di Big ...