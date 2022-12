Gerry Scotti | il lieto annuncio riempie di gioia i suoi fan | finalmente la notizia più attesa

Leggi su ildemocratico

(Di sabato 24 dicembre 2022)ha dato il suo grandissimo, unache renderà felici tutti compreso il conduttore. Ma di cosa si tratta? Chi non ama e segue, un celebre conduttore che nel corso degli anni è stato in grado di farsi amare da tutti, sia grandi che piccini. Abbiamo imparato a conoscerlo nei numerosi programmi che lo vedono come conduttore a partire da Chi vuole essere milionario al più recente Tu si que vales.ildemocratico.comInsomma, è lui un uomo capace di attirare l’attenzione proprio perché sa far ridere e commuovere con una semplicità unica, delle caratteristiche che non appartengono a tutti i personaggi del mondo dello spettacolo.è ...