Voli turbolenti

Leggi su panorama

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La motivazione è quella di ridurre le emissioni di CO2. Però il via libera Ue al taglio delle «tratte brevi» garantisce vantaggi a Parigi. E non ad altri membri dell’Unione... Accusate di distruggere il pianeta, oltre alle case automobilistiche, ci sono anche loro: le compagnie aeree. Eppure secondo i dati dell’autorevole International council on clean transportation, daideriva il 2,4 per cento delle emissioni globali di CO2. Inoltre non tutti i vettori inquinano allo stesso modo. Le linee guida dell’Icao, l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile, un’agenzia autonoma delle Nazioni Unite, fissano come soglia una riduzione dell’1,5 per cento delle emissioni annue. Nonostante ciò la Francia ha ottenuto dalla Commissione europea il via libera su una norma che taglia alcune tratte aeree di corto raggio, per la precisione tre, offrendo ai viaggiatori ...