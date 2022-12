Tebas “blasta” Laporta | «Il Barça incassa quanto i club di Premier | informati prima di rompere»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Javiersi diverte un mondo. Il Presidente della Liga ha “to”, come si dice adesso, Joansui social. Non si fa passare la mosca sotto al naso, mai. Replica, zittisce, sfotte, deride. Nell’ultimo caso la questione riguarda i diritti tv e la lamentazione del presidente del Barcellona.ieri era tornato alla carica con la Superlega dicendo che per competere finanziariamente con laLeague ispagnoli devonore di più dai diritti tv: “Puntiamo sulla Superlega perché dobbiamo riformare il modo in cui funziona il calcio europeo. Lapasserà da 5.000 milioni a 7.000. La Liga passerà da 2.000 a 1.700. Questo rende più difficile competere. Competiamo perché abbiamo forza e una storia, ma loro hanno sempre più ...