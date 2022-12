No | l’Fda non ha affermato che il vaccino Pfizer anti-Covid è collegato «ai coaguli di sangue»

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il 18 dicembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che la Food and drug administration (Fda) – l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici – avrebbeche ildicontro la-19 èalla formazione deidi. Si tratta di una notizia infondata. Vediamo perché. Il 1° dicembre 2022, sulla rivista internazionale scientifica Vaccine, è stato pubblicato uno studio condotto da ricercatori affiliati alla Fda, alla società di politiche sanitarie Acumen Llc, al Dipartimento di economia della Stanford University e ai Centri statunitensi Medicare & Medicaid Services (Cms). Nello studio, intitolato “Surveillance of ...

Facta

...sul mantenimento di una gravidanza dopo'impianto, quindiinterrompe una gravidanza". Il farmaco da banco può essere utilizzato per prevenire la gravidanza. Secondo le raccomandazioni della, ...Anche sesarà più in pista a tempo pieno, il futuro di Mick Schumacher ... Per il tedesco infatti, chiusa'esperienza con la Haas ...e con la Ferrari avendo reciso il cordone che lo legava alla, ... No, l'Fda non ha affermato che il vaccino Pfizer anti-Covid è ...