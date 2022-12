LINEA BIANCA | OSSINI INAUGURA LA NUOVA STAGIONE CON UNO SPECIALE SUL NATALE

Agenzia ANSA

Per la Casa, l'obiettivo dell'incontro tra i due capi di Stato, era anche "sondare il ... la posizione secondo la quale " non spetta a noi dettare lasul negoziato, quando dovrebbe ...... 'Mi piace pensare che sia perché siamo incon la politica editoriale aziendale. Siamo una trasmissione moderata in una azienda polifonica, composta da più voci. Zonanasce da un'... Tra storie e green, torna in cima Linea Bianca Il presidente del Consiglio ha posto l’accento sulla dipendenza dagli Usa per la sicurezza, definita “eccessiva” ...Linea Bianca torna in tv su Rai 1 con la stagione 2022/2023. A condurre: Massimiliano Ossini con Giulia Capocchi e Lino Zani. Ecco quando in tv ...