(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ogni tanto non si tiene, ma in linea generale sta cercando di disturbare il meno possibile il manovratore Meloni. Meno lasagne sui social e più tavoli al Ministero, con carte e mappe per le infrastrutture che forse verranno. I timori per i sondaggi in calo e la corrente di Bossi, il banco di prova delle Regionali alle porte

L'HuffPost

E infatti Matteosta ben attento a non entrare in contraddizione con Giorgia Meloni e a non pestare i piedi al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ormai si muove in autonomia ...Piuttosto lache, passando dai vari congressi provinciali, dovrebbe condurre l'attuale ... da questo territorio, possa arrivar alcuno avviso ai naviganti e al timoniere Matteo... La bonaccia di Salvini. S'aggrappa a Giorgia pur di non affondare Ogni tanto non si tiene, ma in linea generale sta cercando di disturbare il meno possibile il manovratore Meloni. Meno lasagne sui social e più tavoli al ...