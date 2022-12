Linkiesta.it

Crescita delle infrastrutture di ricarica pubbliche Alla fine2021, l'Ue contava oltre 300mila ... Resta tuttavia ildella distribuzione irregolare, motivo per cui auspichiamo che il nuovo ...L' inner circle dello "zar" avrà fatto lo stesso con l'Ucraina Ildella propagandaDuemila è che abbiamo finito per crederci pure noi. Non solo Putin. Kyjiv sarebbe caduta in pochi ... Il problema del Pd non è il Qatargate, il problema del Pd è il pirla-gate MONTEBELLUNA - Dalla Chiesa alle case del quartiere: Caonada in allarme per i furti. Le matrici sono con ogni probabilità diverse, ma l’effetto è unico: quello di ...Bergamo. Un uomo di 49 anni, F.C., è morto pochi giorni fa in una cella del carcere di Bergamo, dopo aver inalato il gas del fornelletto in dotazione. Al momento non è chiaro se si tratti di un gesto ...