Di Maria continuerà a giocare in nazionale | l'Argentina è una priorità

numero-diez.com

Commenta per primo Non solo Lionel Messi ma anche Angel Dia difendere i colori dell'Argentina dopo i Mondiali. Lo fa sapere TyCSports evidenziando come il Fideo è pronto a giocare le prossime amichevoli della seleccion , le prime partite ...Angel Dia difendere i colori dell'Argentina . Il Fideo , così come Lionel Messi, ha deciso di giocare le prossime amichevoli dell'Albiceleste, le prime partite delle qualificazioni ai ... Di Maria continuerà a giocare con l'Argentina: ha un doppio obiettivo