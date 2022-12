Di Lorenzo organizza la cena di Natale per il Napoli | ma paga De Laurentiis CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il capitano del, Giovanni Di, hato ladiper la squadra, che il club non ha potuto allestire per una serie di motivi che il presidente Deha spiegato alla squadra dopo l’amichevole col Lille. Ma il patron ha voluto comunquere lui tutto. Lo racconta il Corriere dello Sport. “Il gruppo è forte. Fortissimo. E ladiche ieri ha volutore Giovanni Diè la dimostrazione di quanto il, i ragazzi e l’allenatore, siano un corpo e un’anima. Il club, come ha spiegato mercoledì Spalletti, non ha previsto il tradizionale brindisi per una serie di motivazioni elencate da Denello ...