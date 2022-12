Cagliari-Ranieri | segnali positivi | si continua a trattare

Tutto Cagliari

Ilcontinua a trattare a oltranza per arrivare al sì con Claudio, arrivano i segnali positivi Ilcontinua a trattare a oltranza per arrivare al sì con Claudio, arrivano i segnali positivi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le ...Ancora trattative in corso per riportare Claudiodopo l'esonero di Fabio Liverani . Il presidente del club sardo, Tommaso Giulini , sta curando personalmente i contatti, anche nella capitale, con il tecnico romano, che proprio a ... LIVE TC - Panchina Cagliari, altra giornata calda: salta l'incontro Giulini-Ranieri, Catte e Bonato... “Serie B, Ranieri a Cagliari. Aglietti-Brescia. Il cambio in panchina conviene Il Pisa dice sì…”, titola La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Isolando le ultime 12 giornate, nessuno ha fatto megl ...“Il Cagliari a Ranieri: accordo ai dettagli”, titola il Corriere dello Sport in edicola oggi. Ormai si tratta.