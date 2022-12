Borsa | avvio stabile per l' Ftse Mib +0 | 07%

Borsa Italiana

in territorio positivo per Piazza Affari nell'ultima seduta prima del Natale. L'Ftse Mibn dopo i primi scambi guadagna lo 0,07%, a 23.830 punti. 23 dicembre 2022L'Indice di Parigi tratta con un moderato - 0,07%, a quota 6.513,2 in apertura. Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,11%) Roma, 23 dic. (askanews) - Avvio in territorio positivo per Piazza Affari nell'ultima seduta prima del Natale. L'Ftse Mibn dopo i primi ...La borsa svizzera ha iniziato con il segno più la seduta odierna, l'ultima prima della pausa natalizia. Alle 09.20 circa, l'indice principale SMI guadagna lo 0,40% a 10'818,23 punti e quello allargato ...