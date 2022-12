(Di venerdì 23 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Scivolerà giù, rasentando il, avvolta in un fascio di luce. Partendo dal grappolo di case aggrappato alle montagne di. E’ la suggestivailluminata di bengala multicolori che la notte di Natale tornerà a brillare sulla baia dinanzi alla quale la Città si spalanca come un anfiteatro sul. Qui, dove le tradizioni faticano a scomparire, ritorna dopo tre anni uno degli eventi più attesi delle festività natalizie. L’appuntamento è per il giorno della Vigilia, quando, a mezzanotte in punto, la, che correrà su un cavo d’acciaio, attraverserà lo specchio dicompreso tra l’antica torre d’avvistamento e il molo della Darsena facendo rivivere una delle ...

Il Quotidiano della Costiera

Abbiamo a cuore la tua privacyDal 2009 lacometa adnon brillava più come invece era accaduto ininterrottamente per decenni quando quel fascio di luce, scivolando su un filo d'acciaio, attraversava tetti e ... Ad Amalfi la stella cometa che scivola sul mare Scivolerà giù, rasentando il mare, avvolta in un fascio di luce. Partendo dal grappolo di case aggrappato alle montagne di Amalfi. E’ la suggestiva stella cometa illuminata ...Napoli, 23 dic 16:04 - (Agenzia Nova) - Dal 2009 la stella cometa ad Amalfi non brillava più come invece era accaduto ininterrottamente per decenni quando quel ...