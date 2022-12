Tetto al prezzo del gas | attenzione a cantar vittoria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Al tempo dell’Unione Sovietica, in Russia il caviale costava più o meno come la pasta di acciughe. Però era quasi impossibile trovarlo nei negozi. Lo si trovava solo a prezzi folli al mercato nero. Lo stesso valeva per molti beni per i quali il governo sovietico stabiliva dei prezzi molto inferiori a quelli che ne riflettevano il valore reale. E, quasi sempre, il risultato era mettere quei beni fuori dal mercato, inaccessibili a tutti eccetto che ai membri della “nomenklatura”, i membri del partito comunista sovietico. Non che il mitico “mercato” sia il toccasana per tutti i problemi, ma quando un governo si intromette nei meccanismi dei prezzi quasi sempre fa danni, spesso provocando la sparizione del bene il cuisi vorrebbe ridurre. In Italia ci ricordiamo la storia dell’“Equo Canone” introdotto nel 1978 dal governo Andreotti. Era una legge che mirava ad ...