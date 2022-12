Robotica | due italiane tra i primi 500 scienziati al mondo | premiate dall’Istituto Ieee a New York

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Due ricercatricihanno ricevuto una delle onorificenze più prestigiose dell’Istituto degli Ingegneri Elettrici ed Elettronici (), la più importante associazione aldi ricercatori nel campo delle scienze ingegneristiche, con sede a New, che ogni anno la assegna a soli circa 500in tutto il: sono Arianna Menciassi, prorettrice vicaria e docente dibiomedica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’unica in servizio presso un ateneo italiano tra tutti gli eletti, e Cecilia Laschi, docente in aspettativa dell’Istituto di Biodel Sant’Anna, ora all’Università Nazionale di Singapore. L’onorificenza è conferita ad un numero molto limitato di membri che hanno contribuito in maniera significativa al ...