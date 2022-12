Rinnovo Leao | fissata la data per l'incontro fra Milan e agente

Pianeta Milan

Commenta per primo Il Milan e l'avvocato di Rafaelsi sono dati appuntamento a gennaio, secondo Sky Sport , per provare a compiere qualche passo in avanti nella trattativa per ilIl club rossonero ha le idee chiare, e i rinnovi di Ismael Bennacer e Rafaelrappresentano ... ha incontrato per la prima volta di persona Maldini e Massara per discutere deldell'algerino. “Rinnovo Leao, il Milan sa che …”: il parere dell’esperto di mercato Oltre ai vari Leao, Messias e Kjaer, figura in primis anche il nome di ... è intenzione del Diavolo chiudere quanto prima possibile i discorsi legati al suo rinnovo di contratto. Un’importante ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...