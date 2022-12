Qatargate | avvocato di Eva Kaili | “Mai stata corrotta”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’ex vicepresidente del Parlamento Europeo Eva“non è mai” da nessuno. Lo dice uno degli avvocati della politica greca, Mikhalis Dimitrakopoulos, arrivando al Palais de Justice, a Bruxelles, dove si è formata una lunghissima coda di giornalisti e visitatori all’ingresso, che ha aperto con quasi un’ora di ritardo, probabilmente per consentire alle parti di entrare nell’aula dell’udienza in cui si deciderà se confermare la detenzione preventiva dioppure no. I giornalisti inseguendo l’hanno rischiato di ferirsi, dato che nei pressi degli ingressi sono stati sistemati dei cavalli di Frisia, con tanto di filo spinato e filo a lamette, correntemente usati a Bruxelles a fini di ordine pubblico. L’udienza è in corso nella sala 4, al piano interrato del ...

