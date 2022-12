Powercoders Italia | a Roma la cerimonia di consegna dei diplomi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022), 22 dic. (Lab) -ha fatto da cornice alla 'didei' della 3° edizione del progetto, l'accademia di programmazione informatica per rifugiati e Neet, che dal 2019 offre inincorsi intensivi e opportunità di inserimento in aziende operanti nel settore IT. La manifestazione si è tenuta presso l'Auditorium Enel, in Via Mantova 24 a, alla presenza dei 25 studenti e della virtuosa rete di partenariato a supporto del progetto che vede impegnati Reale Foundation, Fondazionena Accenture, Enel Group in collaborazione con UNHCR - l'Agenzia ONU per i Rifugiati in. La giornalista Nathania Zevi ha aperto la ...