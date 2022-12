Plusvalenze Juve | Procura FIGC chiede revoca assoluzione e riapre le indagini Altri club coinvolti

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Come scrive la Gazzetta dello Sport , "I pm torinesi, che hanno chiesto il rinvio a giudizio dell'ex presidente bianconero Andrea Agnelli e didirigenti per false comunicazioni sociali, ...

La Gazzetta dello Sport

In particolare, per il filone delle, secondo i magistrati la Juventus avrebbe sovrastimato leper un totale di 155 milioni tra il 2018 - 19 e il 2020 - 21". Pluvalenze, ...Inoltre, è stato comunicato anche che la Procura Federale si è attivata per un nuovo procedimento per nuove condotte rilevanti per quanto riguarda l'indagine '' della stagione 2021 - 2022. ... Juve, plusvalenze: la procura Figc riapre il fronte. Coinvolte altre otto società La Procura della Federcalcio ha chiesto la revoca della sentenza con cui a maggio la Corte d’appello della Figc aveva assolto la Juventus e ...La Procura della Federcalcio riapre il caso plusvalenze. Sulla base dell'articolo 63 del codice di giustizia sportiva, è stata notificata alle parti la richiesta di revocazione ...