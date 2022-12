OlbiaNotizie

Elly"Non siamo qui per fare una resa di conti identitaria, ma costruire il nuovo Pd e ... che no significa governare: il governo può essere un mezzo perle cose. È su questi ...... né il partito radicale di massa affidato a Ellyil contenitore della cultura democratica e ... Non saranno due o tre posti di responsabilità in più ail giudizio su un partito sempre ... Pd: Schlein, 'cambiare partito nelle forme per dare più voce a comunità democratica' Roma, 22 dic (Adnkronos) - "Dobbiamo cambiare insieme il Pd nelle forme, dare più voce alla base. Non ci serve un partito di eletti nè di correnti, ma dobbiamo dare voce alla ...Da Ceccanti a Morassut, da Serracchiani e Verini: giù le mani dal Manifesto dem. Il 22 dicembre l’incontro con Letta e i candidati alla segreteria ...