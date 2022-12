Oroscopo Gennaio | Vergine

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Life&People.it 23 agosto – 22 settembre Inizio d'anno positivo per una vita sociale più viva e stimolante, ma sarebbe bene lavorare di meno e divertirsi di più. Date la giusta importanza alle mille cose da fare. Cercate di non farvi travolgere dal vostro senso del dovere che troppo spesso vi porta ad affrontare compiti eccessivi e carichi di lavoro che sfiancherebbero Rocky Balboa. In famiglia distribuite le responsabilità, non sentitevi in dovere di fare tutto voi. Marte manda in fibrillazione i nati in agosto. Qualcuno gli ronza attorno, come una zanzara che non si riesce a scansare, e sono a un passo da una crisi di nervi.