Non riesco ad aprirmi con nessuno | mi tengo tutto dentro

Leggi su dilei

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Cosa ci spinge a chiudere la cassaforte del nostro cuore in modo chepossa capire cosa c’è? Cosa ci porta a non fidarci di, a non avere un’amica a cui possiamo dire, a vedercela da sole con i nostri casini senza nemmeno il conforto di qualcuno che ci abbracci e ci consigli? Non è solo timidezza o introversione. I motivi sono diversi. “mi può capire” Ecco il primo dei pensieri-scudo che ci vengono in mente quando rifiutiamo di aprirci agli altri condividendo con loro i nostri problemi. Partendo dal presupposto che non troveremoche possa capire le nostre riflessioni, opinioni, timori, mettiamo su un bel muro che impedisce alla comunicazione di passare. E tanti saluti a chi non ci capisce. “Cosa penserebbero di me? Il peggio” Nella costruzione ...