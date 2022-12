La colonna sonora di “Avatar | La Via dell’Acqua” e il brano di The Weeknd

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il cantante ha firmato “Nothing is Lost (You Give Me Strength)”, una traccia musicale dellaÈ già disponibile “Nothing is Lost (You Give Me Strength)“, il nuovo singolo di Theoriginale del film “: La Via”. Scritta da Thee prodotta da Swedish House Mafia insieme a Simon Franglen, ilracconta la storia epica, l’azione mozzafiato e l’emozionante dramma del film stesso. Laoriginale del film contiene anche una traccia inedita del compositore Simon Franglen, vincitore del Grammy® Award. L’attesissimo sequel del successo del regista premio Oscar James Cameron, “: La Via” è ...