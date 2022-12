Italiani all’estero – Video Maie poco veritieri

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 dicembre 2022)propagandistici– Troppi sedicenti padri per un provvedimento solo – Il Parlamento ed i personaggi che vi abitano non finiranno mai di stupirci. Dopo anni di rigorosa e attenta osservazione delle dispute, di ogni tipo e specie, operate però con sole argomentazioni politiche, tra parlamentari di ogni partito e gruppo all’interno delle Aule delle nostre Camere, un nuovo originale caso si profila all’orizzonte, arricchendo la nostra già larga esperienza e casistica di scontri politici all’arma bianca tra deputati. Ma quest’ultima esperienza occorsaci, non c’è che dire, merita attenzione, non fosse altro per la sua originalità nella scorrettezza del caso. In un aula di Tribunale l’avvocato di parte chiederebbe al magistrato, per il suo ...