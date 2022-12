Il 'desiderio di pace' in Ucraina del Papa

(Di giovedì 22 dicembre 2022) AGI - "Mai come in questo momento sentiamo un grandedi. Penso alla martoriata Ucraina, ma anche a tanti conflitti che sono in atto in diverse parti del mondo". Lo ha dettoFrancesco nel corso degli auguri alla Curia vaticana. "Dove regnano morte, divisione, conflitto, dolore innocente, lì noi possiamo solo riconoscere Gesù crocifisso. E in questo momento è proprio a chi più soffre che vorrei si rivolga il nostro pensiero", ha aggiunto Bergoglio, "Ci vengono in aiuto le parole di Dietrich Bonhoeffer, che dal carcere dove era prigioniero scriveva: 'Guardando la cosa da un punto di vista cristiano, non può essere un problema particolare trascorrere un Natale nella cella di una prigione. Molti, in questa casa, celebreranno probabilmente un Natale più ricco di significato e più autentico di quanto non avvenga dove di ...

