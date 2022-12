I Pink Floyd pubblicano 18 bootleg del 1972

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ihanno pubblicato 18dei concerti del. Attraverso questo materiale è possibile apprezzare l’evoluzione del lavoro più famoso della band britannica The Dark Side of The Moon.: iche raccontano “The Dark Side of The Moon” ILa band britannica, seguendo la scia dello scorso anno, ha deciso di pubblicare a sorpresa i video di 18 concerti risalenti al. Attraverso questo prezioso materiale è possibile ripercorrere le fasi di evoluzione del loro più grande capolavoro, il disco The Dark Side of The Moon. Idi quest’anno coprono, infatti, tutto il periodo di realizzazione dell’album; a questi si aggiunge una mini-raccolta di 5 tracce ...

Quando isperimentavano lo facevano fino in fondo. Presentavano dal vivo brani inediti, molto prima che venissero incisi su disco, per testarne pregi e difetti, correndo il rischio di vedere le ...Quando isperimentavano lo facevano fino in fondo. Presentavano dal vivo brani inediti, molto prima che venissero incisi su disco, per testarne pregi e difetti, correndo il rischio di vedere le ... I Pink Floyd hanno pubblicato 18 concerti risalenti all’epoca di ‘Dark Side of the Moon’ I Pink Floyd sperimentavano dal vivo, durante i concerti live, poi operavano i cambiamenti. Nasce così "The Dark Side of the Moon".I Pink Floyd pubblicano 18 bootleg risalenti ai concerti del '72. Sarà possibile ripercorrere le fasi di creazione del loro capolavoro.