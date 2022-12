GF Vip 7 | Edoardo Tavassi prende un calcio nel sedere da Tata Carla

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Al Grande Fratello Vip 7 l’atmosfera si è surriscaldata all’ora di pranzo e la colpa a quanto pare è die di alcuni suoi amici coinquilini, che hanno proprio fatto perdere le staffe a, tanto che quest’ultima non ha resistito all’impeto di vendetta, cacciandoli in malo modo e facendo “correre” in primis. Lainfatti non è proprio riuscita a tollerare il menefreghismo di alcuni vip, ma soprattutto che il disordine regna sovrano e nessuno sembra avere intenzione di collaborare e seguire le sue indicazioni, così non reggendo più la situazione si è messa ad urlare e la sua voce si è sentita ovunque. GF Vip 2022,sbotta contro i concorrenti E’ un vero caos la casa del Grande Fratello Vip e il compito di ...