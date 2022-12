Fidanzati italiani morti in Inghilterra | Nino Calabrò e Francesca Di Dio trovati in casa Fermato un 21enne Gli amici | erano innamoratissimi

RaiNews

Roma, 22 dic - Dalla Gran Bretagna una tragedia che vede coinvolta una coppia di giovanissimi, i cui corpi sono stati trovati senza vita all'interno di una casa a Thornaby - on - Tees, nella contea del Nord Yorkshire, nel Regno Unito.Si infittisce il giallo in Inghilterra dopo sono stati ritrovati morti due: Nino Calabrò di Barcellona Pozzo di Gotto e Francesca Di Dio di Montagnareale, due comuni in provincia di Messina. I corpi senza vita dei due ragazzi sono stati ritrovati in un'... Gb, fidanzati italiani uccisi: un fermo I corpi senza vita di due ragazzi messinesi, Nino Calabrò e Francesca Di Dio sono stati trovati mercoledì 21 dicembre intorno alle ore 14 in una casa di Thornaby-on-Tees, un comune nella contea del No ...Due fidanzati italiani sono stati ritrovati senza vita nella loro abitazione di Thornaby-on-Tees, comune di 24.741 abitanti nella contea del North Yorkshire. Nino Calabrò (25 anni) e Francesca Di Dio ...