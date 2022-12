Elisabetta Mazzullo e Le otto montagne | «Borghi e Marinelli? Un regalo inaspettato»

Rolling Stone Italia

Il giorno in cui Le otto montagne uscirà in sala, ovvero il 22 dicembre,firmerà anche il compromesso della nuova casa che ha comprato con il suo compagno: l'hanno scelta per via del giardino e di un piccolo orto da coltivare insieme e, in questo ...Un'esperienza nell'esperienza che ha aiutato i protagonisti e il resto del cast - Filippo Timi, Elena Lietti ed- "a camminare insieme in alto su per i bricchi", lasciando da ... Elisabetta Mazzullo: ed io tra di voi (Luca Marinelli e Alessandro Borghi) Dal teatro (e la musica) al debutto nel cinema. Con ‘Le otto montagne’, film attesissimo, da un romanzo famosissimo, e che riporta sullo schermo la supercoppia di ‘Non essere cattivo’. Ma un pacco di ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...